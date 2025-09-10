Motorradfahrer im Vogtland bei Zusammenprall mit einem Lkw schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall im Vogtland mit einem Verletzten wurde seitens der Polizei ein Gutachter zu Rate gezogen.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwoch, 13.15 Uhr, bei einem Unfall auf der Staatsstraße 315 schwer verletzt. Die Straße zwischen Lottengrün und dem Kreisverkehr Juchhöh war für Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten vier Stunden gesperrt. Um den Unfallhergang eindeutig zu klären, kamen der Verkehrsunfalldienst sowie ein...