Bei einem schweren Motorradunfall im Vogtland zieht Polizei einen Gutachter hinzu.
Bei einem schweren Motorradunfall im Vogtland zieht Polizei einen Gutachter hinzu. Bild: Daniel Vogl/dpa
Bei einem schweren Motorradunfall im Vogtland zieht Polizei einen Gutachter hinzu.
Bei einem schweren Motorradunfall im Vogtland zieht Polizei einen Gutachter hinzu. Bild: Daniel Vogl/dpa
Update
Oberes Vogtland
Motorradfahrer im Vogtland bei Zusammenprall mit einem Lkw schwer verletzt
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem schweren Unfall im Vogtland mit einem Verletzten wurde seitens der Polizei ein Gutachter zu Rate gezogen.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwoch, 13.15 Uhr, bei einem Unfall auf der Staatsstraße 315 schwer verletzt. Die Straße zwischen Lottengrün und dem Kreisverkehr Juchhöh war für Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten vier Stunden gesperrt. Um den Unfallhergang eindeutig zu klären, kamen der Verkehrsunfalldienst sowie ein...
