Motorradunfall auf der B 92: Mann verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat ein 48-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit seiner Kawasaki erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Mann von Schönberg kommend auf der Bundesstraße 92 nach Bad Brambach unterwegs gewesen. In einer langgezogenen Linkskurve sei er geradeaus gefahren und so von der Fahrbahn...