Mühlentaler ringen um neue Feuerwehrgarage für Saalig

Oberes Vogtland
Am bevorzugten Standort des Neubaus im Dorf muss die Böschung gesichert werden – eine Kostenfrage, die zum Problem wird.
Die Debatte um eine neue Feuerwehrgarage in Saalig gewinnt in der Gemeinde Mühlental erneut an Fahrt. Laut Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) ist am Wunschstandort der Feuerwehr eine aufwendige Sicherung der Böschung nötig. Für den Vorschlag, eine Stützmauer aus L-Elementen auf 50 Metern Länge sieht Ratsmitglied...
