Mundharmonika-Festival im Vogtland startet: Das bietet die 25. Auflage von „Muha live“

Ein Grund zum Feiern: Vom 16. bis 21. September 2025 findet in Klingenthal das 25. Festival „Mundharmonika live“ statt.

Man mag es kaum glauben: Das Festival „Mundharmonika live“ kann Silberhochzeit feiern! Von Dienstag bis Sonntag treffen sich Mundharmonika-Gruppen und -Solisten aus aller Welt und natürlich Fans des Hosentascheninstruments zum 25. Mal im Vogtland und halten den Namen von Klingenthal als Musikstadt hoch.