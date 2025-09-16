Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Jubiläum kann der Verein um seinen Vorsitzenden Karsten Meinel (im Foto) erstmals einen Teilnehmer aus Hongkong begrüßen. Bild: Eckhard Sommer
Zum Jubiläum kann der Verein um seinen Vorsitzenden Karsten Meinel (im Foto) erstmals einen Teilnehmer aus Hongkong begrüßen. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Mundharmonika-Festival im Vogtland startet: Das bietet die 25. Auflage von „Muha live“
Von Eckhard Sommer
Ein Grund zum Feiern: Vom 16. bis 21. September 2025 findet in Klingenthal das 25. Festival „Mundharmonika live“ statt.

Man mag es kaum glauben: Das Festival „Mundharmonika live“ kann Silberhochzeit feiern! Von Dienstag bis Sonntag treffen sich Mundharmonika-Gruppen und -Solisten aus aller Welt und natürlich Fans des Hosentascheninstruments zum 25. Mal im Vogtland und halten den Namen von Klingenthal als Musikstadt hoch.
