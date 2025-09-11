Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Manuel Tröltzsch (rechts) und Constantin Tröltzsch entfernen Gehwegplatten.
Manuel Tröltzsch (rechts) und Constantin Tröltzsch entfernen Gehwegplatten. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Museumsgarten wird zum Lieblingsplatz im Vogtland
Von Eckhard Sommer
Zurzeit wird der Bauerngarten am Standort Eubabrunn des Vogtländischen Freilichtmuseums komplett umgestaltet. Das ist geplant.

Der Bauerngarten am Eingang zum Standort Eubabrunn des Vogtländischen Freilichtmuseums wird zurzeit umgestaltet und erhält ein komplett neues Aussehen. „Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Inklusion gelegt. Es soll ein Wohlfühl- und Vermittlungsgarten entstehen, der mit allen Sinnen erlebbar und für alle Menschen zugänglich ist“,...
Mehr Artikel