Musik-Event im Vogtland: „Freie Presse“ verlost Tickets

Am 8. Mai beginnt der 60. Internationale Instrumentalwettbewerb in den Fächern Viola und Violine. Für das Auftaktkonzert sind fünfmal zwei Tickets im Lostopf. Wie Vogtländer sie gewinnen können.

Das Jubiläum in Markneukirchen startet mit einer Premiere: Wenn am 8. Mai der 60. Internationale Instrumentalwettbewerb beginnt, gestaltet erstmals der Chor des heimischen Gymnasiums das Eröffnungskonzert mit. Das Sinfoniekonzert ab 19.30 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen ist zu 60 Jahren Wettbewerb neben Chor und heimischem Sinfonieorchester...