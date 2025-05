Musiker aus 21 Ländern stellen sich in Markneukirchen der Konkurrenz: Nur 40 Prozent der Angemeldeten reisen an

Zum 60. Internationalen Instrumentalwettbewerb sind 64 junge Streicherinnen und Streicher aus 21 Ländern ins Vogtland gereist. Start ist am Freitag.

In Markneukirchen sind 64 junge Musiker ab Freitag beim 60. Internationalen Instrumentalwettbewerb dabei. Das teilten die Veranstalter am Donnerstagnachmittag mit. Mit 26 Teilnehmern im Fach Violine und 38 in der Sparte Viola sind 21 Länder bei der Jubiläums-Konkurrenz vertreten. Ins Vogtland sind damit knapp 40 Prozent der Streicher gereist,...