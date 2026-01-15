MENÜ
Achille Fait war 2022 1. Preisträger. Das Foto zeigt ihn 2025 in Markneukirchen.
Achille Fait war 2022 1. Preisträger. Das Foto zeigt ihn 2025 in Markneukirchen. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Achille Fait war 2022 1. Preisträger. Das Foto zeigt ihn 2025 in Markneukirchen.
Achille Fait war 2022 1. Preisträger. Das Foto zeigt ihn 2025 in Markneukirchen. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Oberes Vogtland
Musiktage in Markneukirchen: Nach Schreck Freude über Anmeldeflut
Redakteur
Von Ronny Hager
Am letzten Tag der Frist hat es für den Internationalen Instrumentalwettbewerb im Mai mehr als 100 Anmeldungen für das Fach Horn gegeben. Nun gibt es unter 162 Bewerbern aus aller Welt die Vorauswahl.

In großer Sorge war Carola Schlegel, Leiterin des Internationalen Instrumentalwettbewerbs Markneukirchen, am Freitag. Mit 54 Anmeldungen lagen die Zahlen für das Fach Horn im Mai in der Na ja-Zone. Für Horn, neben Tuba das Aushängeschild für die Konkurrenz, hoffte sie auf deutlich mehr. Doch was dann bis zum Meldeschluss am 10. Januar, 24 Uhr...
