Musiktage in Markneukirchen: Nach Schreck Freude über Anmeldeflut

Am letzten Tag der Frist hat es für den Internationalen Instrumentalwettbewerb im Mai mehr als 100 Anmeldungen für das Fach Horn gegeben. Nun gibt es unter 162 Bewerbern aus aller Welt die Vorauswahl.

In großer Sorge war Carola Schlegel, Leiterin des Internationalen Instrumentalwettbewerbs Markneukirchen, am Freitag. Mit 54 Anmeldungen lagen die Zahlen für das Fach Horn im Mai in der Na ja-Zone. Für Horn, neben Tuba das Aushängeschild für die Konkurrenz, hoffte sie auf deutlich mehr. Doch was dann bis zum Meldeschluss am 10. Januar, 24 Uhr...