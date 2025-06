Nach 5228 Kilometern: Oelsnitzer Biker wohlbehalten wieder zu Hause

Einmal Asien und zurück: 15 Tage nach ihrem Start in die Türkei sind Tino Meinel, Bernard Bauer und Stefan Weber wieder am Ausgangspunkt ihrer Tour angekommen. 15 Länder haben sie dafür durchqueren müssen.

Sie sind wieder da! 15 Tage nach ihrem Start in Oelsnitz mit dem Ziel, den asiatischen Teil der Türkei zu erreichen, sind die drei Biker Tino Meinel, Bernard Bauer und Stefan Weber wieder wohlbehalten in ihrer Heimatstadt angekommen. Am Freitag gegen 17 Uhr passierte das Trio die Stadtgrenze. Da hatten die drei Abenteurer insgesamt 5228 Kilometer...