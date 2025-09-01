Nach Bürgerideen in der „Meckerbox“: Jetzt wird in Klingenthal gebaut

Im Klingenthaler Ortsteil Brunndöbra wurde die Gröndner Körbe gefeiert. Bei der Eröffnung wurde bekannt gegeben, wie das Areal des ehemaligen Eisstadions gestaltet werden soll - unter Jubel und Tränen der Rührung.

Am Anfang war eine „Meckerbox“. Zur Gröndner Körbe im vergangenen Jahr stand sie im Festzelt. Besucher konnten sie mit Vorstellungen, Ideen und Wünschen befüllen: Was soll mit dem Areal der ehemaligen Eisbahn geschehen, wie könnte es gestaltet und genutzt werden? „Es gab viele Vorschläge. Deshalb haben wir uns ernsthaft Gedanken... Am Anfang war eine „Meckerbox“. Zur Gröndner Körbe im vergangenen Jahr stand sie im Festzelt. Besucher konnten sie mit Vorstellungen, Ideen und Wünschen befüllen: Was soll mit dem Areal der ehemaligen Eisbahn geschehen, wie könnte es gestaltet und genutzt werden? „Es gab viele Vorschläge. Deshalb haben wir uns ernsthaft Gedanken...