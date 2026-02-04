Museum wird zum Kulturzentrum erweitert: Was Klingenthal dieses Jahr vorhat

Oberes Vogtland
Mit der Erweiterung des Giers-Hauses startet die Stadt Klingenthal ab Sommer ein größeres Bauvorhaben. Bereits im Frühjahr beginnen die Arbeiten auf dem Gelände der früheren Eisbahn.
Baustart am Museum: Das Großprojekt Museumsumbau zum städtischen Kulturzentrum beginnt in diesem Jahr. Kern des Vorhabens ist die Schaffung neuer Bibliotheksräume im sogenannten Triebel-Haus. Damit wird die Bücherei mit ihren 20.000 Medien deutlich aufgewertet. Etwa 150 Quadratmeter Fläche stehen für sie dann zur Verfügung. Geplant ist auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.