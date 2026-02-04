Museum wird zum Kulturzentrum erweitert: Was Klingenthal dieses Jahr vorhat

Mit der Erweiterung des Giers-Hauses startet die Stadt Klingenthal ab Sommer ein größeres Bauvorhaben. Bereits im Frühjahr beginnen die Arbeiten auf dem Gelände der früheren Eisbahn.

Baustart am Museum: Das Großprojekt Museumsumbau zum städtischen Kulturzentrum beginnt in diesem Jahr. Kern des Vorhabens ist die Schaffung neuer Bibliotheksräume im sogenannten Triebel-Haus. Damit wird die Bücherei mit ihren 20.000 Medien deutlich aufgewertet. Etwa 150 Quadratmeter Fläche stehen für sie dann zur Verfügung. Geplant ist auch...