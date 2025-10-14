Nach Großbrand im Vogtland: Betroffener schreibt emotionalen Dankesbrief

Oberes Vogtland
Die Gemeinde Triebel hat mehr als 4500 Euro Spenden an Andreas Pöhlmann übergeben, dessen Haagmühle bei Wiedersberg am 21. Juni abbrannte. Was er jetzt mit der Mühle vorhat.
Mit einem emotionalen Dank hat sich Andreas Pöhlmann nach dem Großbrand seiner Haagmühle bei Wiedersberg an alle Helfer gewandt. Triebels Vizebürgermeister Christopher Groß (Freie Wähler) verlas das Schreiben im Gemeinderat. Zuvor hatte die Gemeinde 4525 Euro Spenden an Pöhlmann übergeben. Diese waren über ein Gemeindekonto gesammelt...
