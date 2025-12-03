Nach Kritik beim Sommer-Grand-Prix: Klingenthal zeigt wieder Flagge

Zum bevorstehenden Skisprung-Weltcup am Wochenende 12. bis 14. Dezember in der Vogtland-Arena Klingenthal wehen in der Stadt jetzt wieder Fahnen von den teilnehmenden Ländern.

