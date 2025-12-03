Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Clemens Schlott (rechts) und Toralf Wolff von der Wache 1 der Freiwilligen Feuerwehr hängen die Fahne der Schweiz auf.
Clemens Schlott (rechts) und Toralf Wolff von der Wache 1 der Freiwilligen Feuerwehr hängen die Fahne der Schweiz auf. Bild: Eckhard Sommer
Im Rathaus werden 35 vorhandene Fahnen gelagert, unter anderem die von Österreich, Norwegen und Deutschland (von links).
Im Rathaus werden 35 vorhandene Fahnen gelagert, unter anderem die von Österreich, Norwegen und Deutschland (von links). Bild: Eckhard Sommer
Die Fahne von Kanada.
Die Fahne von Kanada. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Nach Kritik beim Sommer-Grand-Prix: Klingenthal zeigt wieder Flagge
Von Eckhard Sommer
Zum bevorstehenden Skisprung-Weltcup am Wochenende 12. bis 14. Dezember in der Vogtland-Arena Klingenthal wehen in der Stadt jetzt wieder Fahnen von den teilnehmenden Ländern.

Zum Weltcup der Skispringer in der Vogtland-Arena vom 12. bis 14. Dezember wehen in der Stadt Klingenthal wieder Fahnen der teilnehmenden Nationen und begrüßen sie. Beginnend an der Bahnbrücke haben Sven Köhler, Toralf Wolff und Clemens Schott von der Wache 1 der Freiwilligen Feuerwehr am Montagnachmittag stadteinwärts an den Lichtmasten 16...
