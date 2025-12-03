Nach Kritik beim Sommer-Grand-Prix: Klingenthal zeigt wieder Flagge

Oberes Vogtland
Zum bevorstehenden Skisprung-Weltcup am Wochenende 12. bis 14. Dezember in der Vogtland-Arena Klingenthal wehen in der Stadt jetzt wieder Fahnen von den teilnehmenden Ländern.
Zum Weltcup der Skispringer in der Vogtland-Arena vom 12. bis 14. Dezember wehen in der Stadt Klingenthal wieder Fahnen der teilnehmenden Nationen und begrüßen sie. Beginnend an der Bahnbrücke haben Sven Köhler, Toralf Wolff und Clemens Schott von der Wache 1 der Freiwilligen Feuerwehr am Montagnachmittag stadteinwärts an den Lichtmasten 16...
