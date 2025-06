Nächstes Freibad im Vogtland startet in die Saison

In Tirpersdorf ist ab Freitag der Sprung ins kühle Nass möglich. In den Sommerferien ist täglich neun Stunden auf. Einen Wermutstropfen gibt es.

Mit dem Freibad in Tirpersdorf geht am Freitag, 13. Juni, eine weitere Freizeitoase im oberen Vogtland in die Sommersaison. In den ersten Tagen ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Für die Sommerferien in Sachsen in der Zeit vom 28. Juni bis 8. August kann jeden Tag von 10 bis 19 Uhr der Sprung ins kühle Nass gewagt werden, teilte...