Zu DDR-Zeiten in Markneukirchen errichtete Wohnungen werden versteigert. Um welche Wohnungen es geht und welche Mindestgebote angesetzt sind.

Insgesamt 128 Wohnungen in dem zu DDR-Zeiten errichteten Markneukirchener Neubaugebiet kommen am 27. Mai in Dresden unter den Hammer.