Neue Oelsnitzer Stadtchefin Silke Jahn: „Es wird eine Aufgabe sein, die Gräben zuzuschütten“

Oberes Vogtland
Am Sonntag wurde Silke Jahn zur neuen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin gewählt. Wie sie die vergangene Tage erlebt hat und ihre neuen Aufgaben jetzt anpacken will.
Silke Jahn fliegen Glückwunsche entgegen. Auf Schritt und Tritt im wahrsten Wortsinne. Wer mit ihr nur wenige Schritte durch Oelsnitz geht, erlebt das. Passanten erkennen die designierte Oelsnitzer Oberbürgermeisterin. Sie geben ihr nach ihrem Überraschungssieg mit 140 Stimmen Vorsprung am Sonntag gegen Amtsinhaber Mario Horn die guten Wünsche...
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