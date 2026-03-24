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Silke Jahn wurde am Sonntag zur neuen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin gewählt.
Silke Jahn wurde am Sonntag zur neuen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin gewählt. Foto: Tino Beyer
Silke Jahn will frischen Wind ins Oelsnitzer Rathaus bringen.
Silke Jahn will frischen Wind ins Oelsnitzer Rathaus bringen. Foto: Johannes Schmidt
Beim Wahlforum der „Freien Presse“ waren Amtsinhaber Mario Horn und Silke Jahn aufeinander getroffen.
Beim Wahlforum der „Freien Presse“ waren Amtsinhaber Mario Horn und Silke Jahn aufeinander getroffen. Foto: Christian Schubert
Silke Jahn wurde am Sonntag zur neuen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin gewählt.
Silke Jahn wurde am Sonntag zur neuen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin gewählt. Foto: Tino Beyer
Silke Jahn will frischen Wind ins Oelsnitzer Rathaus bringen.
Silke Jahn will frischen Wind ins Oelsnitzer Rathaus bringen. Foto: Johannes Schmidt
Beim Wahlforum der „Freien Presse“ waren Amtsinhaber Mario Horn und Silke Jahn aufeinander getroffen.
Beim Wahlforum der „Freien Presse“ waren Amtsinhaber Mario Horn und Silke Jahn aufeinander getroffen. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Neue Oelsnitzer Stadtchefin Silke Jahn: „Es wird eine Aufgabe sein, die Gräben zuzuschütten“
Redakteur
Von Tino Beyer
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Am Sonntag wurde Silke Jahn zur neuen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin gewählt. Wie sie die vergangene Tage erlebt hat und ihre neuen Aufgaben jetzt anpacken will.

Silke Jahn fliegen Glückwunsche entgegen. Auf Schritt und Tritt im wahrsten Wortsinne. Wer mit ihr nur wenige Schritte durch Oelsnitz geht, erlebt das. Passanten erkennen die designierte Oelsnitzer Oberbürgermeisterin. Sie geben ihr nach ihrem Überraschungssieg mit 140 Stimmen Vorsprung am Sonntag gegen Amtsinhaber Mario Horn die guten Wünsche...
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