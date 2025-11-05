Neuer Bürgermeister der Partnerstadt noch vor Amtsantritt in Klingenthal

Oberes Vogtland
Volker Klüter aus Neuenrade hat sich in Klingenthal vorgestellt - und staunte über das Bürgerinteresse an der Ratssitzung.
Hohe Wertschätzung: Der neue Bürgermeister der Klingenhalter Partnerstadt Neuenrade, Volker Klüter, hat noch vor seinem Amtsantritt seinen Antrittsbesuch in Klingenthal absolviert. Er war vorige Woche Gast im Stadtrat. Der CDU-Politiker ist im September mit 82,1 Prozent als einziger Bewerber zum Bürgermeister von Neuenrade gewählt worden. Er...
