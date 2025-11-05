Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Volker Klüter hat sich im Klingenthaler Stadtrat vorgestellt.
Volker Klüter hat sich im Klingenthaler Stadtrat vorgestellt. Bild: Tino Beyer
Volker Klüter hat sich im Klingenthaler Stadtrat vorgestellt.
Volker Klüter hat sich im Klingenthaler Stadtrat vorgestellt. Bild: Tino Beyer
Oberes Vogtland
Neuer Bürgermeister der Partnerstadt noch vor Amtsantritt in Klingenthal
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volker Klüter aus Neuenrade hat sich in Klingenthal vorgestellt - und staunte über das Bürgerinteresse an der Ratssitzung.

Hohe Wertschätzung: Der neue Bürgermeister der Klingenhalter Partnerstadt Neuenrade, Volker Klüter, hat noch vor seinem Amtsantritt seinen Antrittsbesuch in Klingenthal absolviert. Er war vorige Woche Gast im Stadtrat. Der CDU-Politiker ist im September mit 82,1 Prozent als einziger Bewerber zum Bürgermeister von Neuenrade gewählt worden. Er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
30.10.2025
2 min.
Chronist verschwundener Häuser: Rudi Hüttel erhält Klingenthaler Bürgerpreis
Rudi Hüttel hat den diesjährigen Bürgerpreis der Stadt Klingenthal erhalten.
Der Zwotaer wurde im Klingenthaler Stadtrat geehrt. Die Geschichte von 450 Häusern hat er aufgearbeitet und sie der Nachwelt hinterlassen.
Tino Beyer
16.09.2025
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
Mehr Artikel