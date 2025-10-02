Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Neuer Freizeitspaß in Schöneck: Hier wird jetzt gekickt
Von Eckhard Sommer
Rechtzeitig zu Beginn der Herbstferien wurde der zweite Bauabschnitt des Jugendparks in Schöneck eingeweiht.

Große Freude bei den Jungen und Mädchen in Schöneck: Ihr Jugendpark ist komplett und kann rechtzeitig mit der Beginn der Herbstferien genutzt werden. Bereits seit einem Jahr sorgt der Pumptrack für Freizeitvergnügen. Jetzt sind mit einem Soccer-Court, einer Seilbahn und zwei Outdoor-Tischtennisplatten neue Sportmöglichkeiten hinzugekommen....
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
22.09.2025
3 min.
Neuer Soccer-Court fertig: Stadt im Vogtland erweitert Freizeitareal im Zentrum
Ein eingezäuntes Spielfeld gehört zum neuen Jugendpark in Schöneck.
Schöneck will die Jugend in der Stadt halten und zeigt ihr, wie wichtig sie ist. Im Zentrum entstand deshalb ein moderner Jugendpark mit anspruchsvollen Freizeitangeboten für Aktive.
Daniela Hommel-Kreißl
22.09.2025
2 min.
Allrad und 177 PS stark: Neues Mehrzweckfahrzeug für Feuerwehr im Vogtland
Stadtwehrleiter Marcel Richter.
Schönecks Stadtwehrleiter Marcel Richter nahm am Sonntag bei der Eröffnung der Kirmes den Schlüssel von Bürgermeister Andy Anders in Empfang.
Eckhard Sommer
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel