Neuer Freizeitspaß in Schöneck: Hier wird jetzt gekickt

Rechtzeitig zu Beginn der Herbstferien wurde der zweite Bauabschnitt des Jugendparks in Schöneck eingeweiht.

Große Freude bei den Jungen und Mädchen in Schöneck: Ihr Jugendpark ist komplett und kann rechtzeitig mit der Beginn der Herbstferien genutzt werden. Bereits seit einem Jahr sorgt der Pumptrack für Freizeitvergnügen. Jetzt sind mit einem Soccer-Court, einer Seilbahn und zwei Outdoor-Tischtennisplatten neue Sportmöglichkeiten hinzugekommen....