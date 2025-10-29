Neuer Pfarrer in Bad Elster: Die Rückkehr ist ein Aufbruch

Stefan Schwarzenberg wird zum Gottesdienst am Reformationstag in sein Amt eingeführt. Die Trinitatiskirche und Bad Elster sind seine Heimat, zu der er in 45 Jahren andernorts nie den Kontakt verlor.

Eine plötzliche Wendung hat das Leben für Stefan Schwarzenberg genommen. Nach 35 Jahren als Pfarrer in Ostsachsen wird er am Reformationstag, 14 Uhr, als neuer Pfarrer von Bad Elster ins Amt eingeführt. Dort, wo die Wurzeln des 62-Jährigen liegen, wo er geboren wurde, die Kindheit und Schulzeit erlebte. In der Trinitatiskirche, in der er 1988... Eine plötzliche Wendung hat das Leben für Stefan Schwarzenberg genommen. Nach 35 Jahren als Pfarrer in Ostsachsen wird er am Reformationstag, 14 Uhr, als neuer Pfarrer von Bad Elster ins Amt eingeführt. Dort, wo die Wurzeln des 62-Jährigen liegen, wo er geboren wurde, die Kindheit und Schulzeit erlebte. In der Trinitatiskirche, in der er 1988...