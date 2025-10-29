Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stefan Schwarzenberg wird am Reformationstag, 14 Uhr, als neuer Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Bad Elster eingeführt.
Stefan Schwarzenberg wird am Reformationstag, 14 Uhr, als neuer Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Bad Elster eingeführt. Bild: Christian Schubert
Stefan Schwarzenberg wird am Reformationstag, 14 Uhr, als neuer Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Bad Elster eingeführt.
Stefan Schwarzenberg wird am Reformationstag, 14 Uhr, als neuer Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Bad Elster eingeführt. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Neuer Pfarrer in Bad Elster: Die Rückkehr ist ein Aufbruch
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stefan Schwarzenberg wird zum Gottesdienst am Reformationstag in sein Amt eingeführt. Die Trinitatiskirche und Bad Elster sind seine Heimat, zu der er in 45 Jahren andernorts nie den Kontakt verlor.

Eine plötzliche Wendung hat das Leben für Stefan Schwarzenberg genommen. Nach 35 Jahren als Pfarrer in Ostsachsen wird er am Reformationstag, 14 Uhr, als neuer Pfarrer von Bad Elster ins Amt eingeführt. Dort, wo die Wurzeln des 62-Jährigen liegen, wo er geboren wurde, die Kindheit und Schulzeit erlebte. In der Trinitatiskirche, in der er 1988...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
30.06.2025
2 min.
Nach mehr als vier Jahren: Bad Elster erhält wieder einen Pfarrer
Pfarrer Stefan Schwarzenberg stellt sich am 3. August in Bad Elster vor.
Pfarrer Stefan Schwarzenberg stellt sich am 3. August der Gemeinde vor und soll im Oktober in sein neues Amt eingeführt werden. Sein Name ist im Kurort alles andere als unbekannt.
Ronny Hager
02.08.2025
1 min.
Am Sonntag: Pfarrer Schwarzenberg stellt sich in Bad Elster vor
Pfarrer Stefan Schwarzenberg stellt sich am Sonntag in Bad Ester vor.
Der Geistliche predigt in St. Trinitatis. Stimmen die Gremien zu, wird er im Herbst auf die seit 2021 unbesetzte Elsteraner Pfarrstelle entsendet.
Ronny Hager
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel