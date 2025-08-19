Noch lange nicht fertig: Mühlentals Bürgermeister tritt wieder an

Heiko Spranger (55) strebt eine zweite Amtszeit als ehrenamtliches Gemeinde-Oberhaupt an. Wo der Marieneyer für die kommende Zeit Handlungsbedarf sieht, wen er lobt - und was sein oberstes Ziel ist.

Ein kleines bisschen spannend machte es Heiko Spranger bei der Frage, ob er weiter Bürgermeister von Mühlental bleiben will. Der 55-Jährige sprach erst hinter verschlossener Tür mit den Gemeinderäten, bevor er auf „Freie Presse"-Anfrage seine erneute Kandidatur bestätigte.