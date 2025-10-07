Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberes Vogtland
O’zapft is: Bobenneukirchen feiert nach zehn Jahren wieder Oktoberfest
Von Johannes Schmidt
Der Gelände des SV Bobenneukirchen wurde diesmal zum Festplatz. Wie das Fest ankam und wann das nächste stattfinden soll.

In der Regel soll es das Oktoberfest in Bobenneukirchen alle fünf Jahre geben. Diesmal war es aber das erste seit 2015, da das Fest vor fünf Jahren pandemiebedingt ausfallen musste. Umso ausgiebiger wurde am Sportplatz des SV Bobenneukirchen gefeiert und dem schlechten Wetter getrotzt. Es gab ein Oldtimertreffen, Auftritte der Grundschule und...
