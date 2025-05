Obstbauern im Vogtland hoffen auf reiche Ernte - mit diesen Tipps vom Experten klappt es

Die Obstbäume stehen in voller Blüte. Vergangenes Frühjahr machten Nachtfröste alle Ernteaussichten zunichte. Wie sieht es dieses Jahr aus?

Nicht nur in den Streuobstwiesen im Vogtland, auch in den Gärten summt und brummt es in diesen Tagen. Hummeln, Bienen und andere Insekten sind an sonnigen Tagen fleißig unterwegs. Obstbauern und Gärtner sehen das gern. Müssen doch die Blüten an den Apfelbäumen bestäubt werden, bevor es reiche Ernte gibt. Vergangenes Jahr war die vielerorts...