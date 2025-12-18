Oelsnitz: Zweieinhalb Wochen kostenloses Parken

Die Automaten am Marktplatz, Rosa-Luxemburg-Straße und Zoephelschen Haus sind seit Mittwoch außer Betrieb.

Die Stadtverwaltung Oelsnitz hat den Weihnachtsfrieden ausgerufen: Für zweieinhalb Wochen sind die Parkschein-Automaten am Marktplatz, an der Rosa-Luxemburg-Straße und am Zoephelschen Haus außer Betrieb. Das kostenlose Parken gilt auf diesen Parkflächen bis zum 4. Januar, sagte Stadtsprecher Peter Wollmann auf „Freie Presse“-Anfrage. Mit...