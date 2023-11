Oelsnitzer Kindereinrichtungen wetteifern um den schönsten Weihnachtsbaum

Die Kür des kreativsten Christbaumes erfolgt zur Weihnachtmarkteröffnung. Zuvor gibt es eine Online-Abstimmung

Oelsnitzer Kindereinrichtungen treten in einen Wettstreit um den schönsten geschmückten Weihnachtsbaum. Dazu haben vier Kindertagesstätten und Horte aus der Sperkenstadt an der Eisbahn auf dem Gelände des Freibades Elstergarten mehrere Bäume kreativ gestaltet. Die Kinder des Oelsnitzer Horts Räuberhöhle waren am Dienstagvormittag in Aktion...