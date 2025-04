Paracelsus-Rehaklinik in Bad Elster: Neuer Betreiber kommt

Die Vamed-care-Gruppe übernimmt die Rehakliniken von Paracelsus - auch jene im Vogtland.

Weichenstellung für die Rehaklinik am Schillergarten in Bad Elster: Die Klinik gehört zu jenen Häusern, die Betreiber Paracelsus an die Vamed-care-Gruppe abgibt. Darüber haben beide Unternehmen am Montag informiert. Insgesamt neun Rehakliniken von Paracelsus werden vom Betreiber Vamed mit Sitz in Wien übernommen. Sie sollen alle...