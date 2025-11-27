Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls auf der Hohen Reuth.
Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls auf der Hohen Reuth. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Parkautomat aufgebrochen: Hoher Schaden in Schöneck
Redakteur
Von Tino Beyer
Der Vorfall ereignete sich im Parkhaus auf der Hohen Reuth in der Nacht zum Mittwoch.

Hoher Schaden im Parkhaus auf der Hohen Reuth in Schöneck: Unbekannte haben dort in der Nacht zum Mittwoch einen Parkautomaten aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt nach Angaben der Polizei zwischen 3.30 und 7.40 Uhr. Die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten rund 100 Euro Bargeld, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag...
