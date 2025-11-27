Parkautomat aufgebrochen: Hoher Schaden in Schöneck

Der Vorfall ereignete sich im Parkhaus auf der Hohen Reuth in der Nacht zum Mittwoch.

Hoher Schaden im Parkhaus auf der Hohen Reuth in Schöneck: Unbekannte haben dort in der Nacht zum Mittwoch einen Parkautomaten aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt nach Angaben der Polizei zwischen 3.30 und 7.40 Uhr. Die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten rund 100 Euro Bargeld, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag...