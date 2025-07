Polizei stoppt im Vogtland Mann auf E-Scooter: Warum ihm nun Ärger droht

In Adorf hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Was er alles auf dem Kerbholz hatte.

Beamte des Polizeireviers Plauen haben in der Nacht zu Sonntag im oberen Vogtland einen 37-jährigen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Wie das Lagezentrum der Polizei in Zwickau mitteilte, stoppten ihn die Beamten gegen 23.45 Uhr in Adorf auf der Markneukirchner Straße. Als der Mann in den Alkomaten pusten musste, zeigte das Gerät einen... Beamte des Polizeireviers Plauen haben in der Nacht zu Sonntag im oberen Vogtland einen 37-jährigen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Wie das Lagezentrum der Polizei in Zwickau mitteilte, stoppten ihn die Beamten gegen 23.45 Uhr in Adorf auf der Markneukirchner Straße. Als der Mann in den Alkomaten pusten musste, zeigte das Gerät einen...