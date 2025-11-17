Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?

Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.

Das Aufgebot war beträchtlich: Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren am Sonntagnachmittag alarmiert worden. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass kurz nach 16 Uhr ein Flugobjekt abgestürzt sein soll. Wahrgenommen wurde laut Polizei von einigen der Zeugen ebenso ein dumpfer Knall. Von dem Vorgang existiert ein knapp...