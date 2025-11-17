Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst. Bild: Florian Wissgott
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst. Bild: Florian Wissgott
Oberes Vogtland
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Von Swen Uhlig und Florian Wißgott
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.

Das Aufgebot war beträchtlich: Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren am Sonntagnachmittag alarmiert worden. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass kurz nach 16 Uhr ein Flugobjekt abgestürzt sein soll. Wahrgenommen wurde laut Polizei von einigen der Zeugen ebenso ein dumpfer Knall. Von dem Vorgang existiert ein knapp...
16:12 Uhr
3 min.
Vermeintliches Flugobjekt im Vogtland: „Wir waren wie erstarrt“
47 Kameraden der Feuerwehren Markneukirchen, Schöneck und Marieney waren am Sonntagabend im Einsatz.
Ein Mann aus Gunzen hat nach der Sichtung am Sonntagnachmittag die Polizei gerufen. Dabei wollte er eigentlich nur einen Dampfzug fotografieren.
Daniela Hommel-Kreißl
26.09.2025
1 min.
Senior im Vogtland um 85.000 Euro betrogen
Ein Vogtländer wurde um vergleichsweise viel Geld gebracht.
Dem Mann wurden Gewinne im Internet versprochen. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18:39 Uhr
3 min.
Leitartikel zum Rentenstreit: Warum noch länger warten mit der Rentenreform?
Wie hoch soll das Rentenniveau ab 2031 sein? Der unionsinterne Streit darüber hat inzwischen die schwarz-rote Koalition erfasst.
Der Widerstand der Jungen Union wächst sich zum Koalitionsstreit aus: • SPD beharrt auf Rentenbeschlüssen der schwarz-roten Koalition - Kanzler Merz schlägt eine Kompromisslösung vor
Armin Käfer
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
18:36 Uhr
5 min.
Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannter Werke von Johann Sebastian Bach
Keine Dutzendware: Eine Mitarbeiterin des Bach-Archiv Leipzig präsentiert die neu entdeckten Handschriften.
Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.
Matthias Zwarg
