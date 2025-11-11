Premiere für Dart-Event in Klingenthal

Am 21. und 22. November findet im Tanzcenter Gambrinus das 1. Klingenthaler E-Darts-Open statt. Erwartet wird dazu auch ein deutscher Profispieler.

Klingenthal fiebert nicht nur den anstehenden internationalen Skispring-Wettkämpfen in der Vogtland-Arena entgegen. Auch eine Sportart rückt bereits in wenigen Tagen in den Mittelpunkt, die normalerweise nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit steht, sondern eher bei den ausgesprochenen Fans und Eingeweihten für Begeisterung sorgt: Am 21....