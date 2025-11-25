Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Klingenthaler Gambrinus wurde das 1. Klingenthaler E-Darts-Open ausgetragen.
Im Klingenthaler Gambrinus wurde das 1. Klingenthaler E-Darts-Open ausgetragen. Bild: Johannes Schmidt
Im Klingenthaler Gambrinus wurde das 1. Klingenthaler E-Darts-Open ausgetragen.
Im Klingenthaler Gambrinus wurde das 1. Klingenthaler E-Darts-Open ausgetragen. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
E-Darts-Open in Klingenthal: Auch ein deutscher Profi ist am Start
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 1. Klingenthaler E-Darts Open mit einem Doppelturnier und einem Split-Score-Wettbewerb am Freitag sowie einem Einzelturnier am Samstag war auch ein ganz besonderer Gast dabei: Kai Gotthardt. Wie „The Tunnel“ mit seinem Turnier „Beat the Kai“ für Begeisterung bei den Sportlern sorgte.

Einmal den deutschen Dart-Profi Kai „The Tunnel“ Gotthardt zu besiegen, der aktuell auf Platz 148 der sogenannten Order of Merit des Welt-Dartverbands „Professional Darts Corporation“ (PDC) steht, damit liebäugelte auch Daniel Meier. „Es war auf jeden Fall spannend und ich war zwar sehr aufgeregt, aber kam gut ins Spiel - und am Ende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Premiere für Dart-Event in Klingenthal
Organisator Christoph Dietzsch (links) und Gambrinus-Chef Tino Süß.
Am 21. und 22. November findet im Tanzcenter Gambrinus das 1. Klingenthaler E-Darts-Open statt. Erwartet wird dazu auch ein deutscher Profispieler.
Eckhard Sommer
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
11.11.2025
2 min.
Weltstar kommt zum Workshop, Mega-Turnier steigt im Gambrinus: Klingenthal wird zum Darts-Mekka
Symbolfoto: Pixabay
An den kommenden beiden Wochenenden fliegen im Wintersport-Ort die Pfeile. Neben drei E-Darts-Wettbewerben im dortigen Gasthof kommt auch ein Profi zu einem exklusiven Treffen in die Schanzenkuppel der Vogtland-Arena.
Thomas Gräf
16:53 Uhr
2 min.
Berlin benennt Platz nach Margot Friedländer
Margot Friedländer hatte am 7. Mai ihren letzten öffentlichen Auftritt in Berlin und starb am 9. Mai. (Archivbild)
Jahrzehntelang engagierte sich die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer für Aussöhnung. Nun erfährt die Berlinerin nach ihrem Tod eine besondere Ehrung.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:55 Uhr
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
Mehr Artikel