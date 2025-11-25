E-Darts-Open in Klingenthal: Auch ein deutscher Profi ist am Start

Oberes Vogtland
Beim 1. Klingenthaler E-Darts Open mit einem Doppelturnier und einem Split-Score-Wettbewerb am Freitag sowie einem Einzelturnier am Samstag war auch ein ganz besonderer Gast dabei: Kai Gotthardt. Wie „The Tunnel“ mit seinem Turnier „Beat the Kai“ für Begeisterung bei den Sportlern sorgte.
Einmal den deutschen Dart-Profi Kai „The Tunnel“ Gotthardt zu besiegen, der aktuell auf Platz 148 der sogenannten Order of Merit des Welt-Dartverbands „Professional Darts Corporation“ (PDC) steht, damit liebäugelte auch Daniel Meier. „Es war auf jeden Fall spannend und ich war zwar sehr aufgeregt, aber kam gut ins Spiel - und am Ende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.