Prozess wegen Dreifach-Axtmord im Vogtland: „Es waren Schreie, wie ich sie noch nie in meinem Leben gehört habe“

Einem Mann aus dem Vogtland wird vorgeworfen, seine Mutter, seine Oma und seinen Opa voriges Jahr auf grausame Weise mit einer Axt getötet zu haben. Unter einer bestimmten Bedingung will sich der Angeklagte vor Gericht äußern.

Das Gutachten, das Einblicke in die Seele eines 28 Jahre alten Mannes aus Tirpersdorf geben soll, ist 200 Seiten dick. Der Mann, der in diesem Text Jonathan K. heißt, sitzt vor dem Zwickauer Landgericht auf der Anklagebank, da er voriges Jahr an einem Junimorgen seine Mutter, seinen Opa und seine Oma auf grausame Weise mit der Axt getötet haben...