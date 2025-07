Randalierer beschädigen Gräber auf Friedhof in Markneukirchen

In der Nacht zum Mittwoch wurden unter anderem Grabsteine umgeschmissen.

Unbekannte haben auf dem Friedhof in Markneukirchen randaliert. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen insgesamt vier Gräber auf dem Friedhof am Friedhofsweg beschädigt. Die Täter warfen drei Grabsteine um und rissen ein Holzkreuz aus seiner Verankerung. Dabei einstand ein Sachschaden von rund...