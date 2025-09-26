Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vize-Oberbürgermeister Björn Fläschendräger (links) im Gespräch mit Denise Seidel-Schrimpf (Mitte), Anwohnerin am Mittelweg. Bild: Christian Schubert
Vize-Oberbürgermeister Björn Fläschendräger (links) im Gespräch mit Denise Seidel-Schrimpf (Mitte), Anwohnerin am Mittelweg. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Raserei, kaputte Straßen, defekte Beleuchtung: Was Bürger am Oelsnitzer Stadtrand umtreibt
Von Christian Schubert
Ein Rundgang mit der Stadtspitze in Untermarxgrün wurde von vielen Anwohnern begleitet. Sie machten auf Probleme in ihrem Stadtgebiet aufmerksam. Welche Punkte angesprochen wurden.

Zugewachsene Regenwasserrinnen, zu schnell fahrende Autos, defekte Straßenbeleuchtung, schlechter Zustand des Straßenbelages und fehlende Mülleimer für Hundekot: Bei einem von der Stadt Oelsnitz organisierten Rundgang im Stadtteil Untermarxgrün waren zahlreiche Anwohner dabei. Sie brachten ihre Anliegen Vize-Oberbürgermeister Björn...
