Raus aus dem Amt: Stadtchef im Vogtland geht zur Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt

Wenn die Bürger nicht zum Bürgermeister kommen, kommt der eben zu den Bürgern: Olaf Schlott hat in Bad Elster ein neues Format ausprobiert. Diese Themen kamen zur Sprache.

Es war eine Bürgersprechstunde, die es in Bad Elster so noch nicht gegeben hat. Zwischen Verkaufsständen beim wöchentlichen Markttag auf dem Kirchplatz stellte sich Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) Freitagvormittag vor dem Rathaus den Fragen seiner Bürger. Dabei konnte er sich ein umfangreiches Bild von dem machen, wo...