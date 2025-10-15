Reservisten-Marsch im Vogtland stößt auf große Resonanz

Oberes Vogtland
Von Ebmath nach Mödlareuth führte die zehnte Auflage des Vier-Länder-Marsches entlang des ehemaligen Kolonnenweges. Das zog unter gut 90 Startern auch Teilnehmer aus Polen und Tschechien an.
Jubiläum mit starker Beteiligung: Mit mehr als 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat der 10. Vier-Länder-Marsch der Reservisten im Vogtland stattgefunden. Dabei gab es Strecken von sechs bis 42 Kilometern als Königsdisziplin zu bewältigen - von Startern aus Deutschland, aber auch aus Tschechien und Polen. Start war an der Scheune...
