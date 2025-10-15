Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum 10. Internationalen Vier-Länder-Marsch waren etwa 90 Teilnehmer am Start.
Zum 10. Internationalen Vier-Länder-Marsch waren etwa 90 Teilnehmer am Start. Bild: Markus Müller/RK Oelsnitz
Zum 10. Internationalen Vier-Länder-Marsch waren etwa 90 Teilnehmer am Start.
Zum 10. Internationalen Vier-Länder-Marsch waren etwa 90 Teilnehmer am Start. Bild: Markus Müller/RK Oelsnitz
Oberes Vogtland
Reservisten-Marsch im Vogtland stößt auf große Resonanz
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Ebmath nach Mödlareuth führte die zehnte Auflage des Vier-Länder-Marsches entlang des ehemaligen Kolonnenweges. Das zog unter gut 90 Startern auch Teilnehmer aus Polen und Tschechien an.

Jubiläum mit starker Beteiligung: Mit mehr als 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat der 10. Vier-Länder-Marsch der Reservisten im Vogtland stattgefunden. Dabei gab es Strecken von sechs bis 42 Kilometern als Königsdisziplin zu bewältigen - von Startern aus Deutschland, aber auch aus Tschechien und Polen. Start war an der Scheune...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
4 min.
Neues Blitzerauto in Oelsnitz: Wo es diese Woche erstmals eingesetzt wird
Markus Müller wird mit dem neuen Blitzerauto unterwegs sein.
Vier feste Blitzer sind in Oelsnitz und Umgebung vielen Autofahrern bekannt. Mit einem Blitzerfahrzeug will die Stadtverwaltung jetzt Rasern das Leben zusätzlich schwer machen.
Christian Schubert
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
09.10.2025
4 min.
Tipps zum Wochenende im oberen Vogtland: Schwammetag, Julia Neigel und Wandertag
Update
Der Vogtländische Schwammetag lockt am Sonntag, 10 bis 18 Uhr nach Magwitz. Höhepunkt ist die große Pilzausstellung in der Festhalle.
In den nächsten Tagen locken viele Konzerte: Die Band Munterfel im Riedelhof, die Medlz in Bad Elster oder Klassiknachwuchs in Markneukirchen. Spitzzüngig wird es im König-Albert-Theater.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel