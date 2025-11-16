Restaurant Rathskeller in Adorf nach fünf Jahren wiedereröffnet

Am Freitag wurde das Restaurant im Rathausgebäude wiedereröffnet. Was Gastronom Horst-Jürgen Engel künftig hier vorhat und wie wichtig der Rathskeller für die Stadt ist.

Große Freude nach langer Wartezeit: Adorf hat seinen Rathskeller als Restaurant wieder. Nach fünf Jahren Leerstand wurde die Gastwirtschaft im Rathausgebäude am Marktplatz in der Stadt mit Musik und Tanz jetzt wiedereröffnet. Den musikalischen Rahmen setzte das Honeymoon-Duo aus Rodewisch.