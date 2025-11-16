Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Rathskeller in Adorf wird jetzt wieder aufgetischt.
Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (rechts) beglückwünschte Gastronom Horst-Jürgen Engel zum Neustart der Gaststätte im Rathskeller in Adorf.
Zum offiziellen Neustart war die Gaststätte im Rathskeller Adorf sehr gut besucht.
Das Honeymoon-Duo Susanne Petzold und René Schröder sorgte zum Neustart der Gaststätte im Rathskeller Adorf für Stimmung.
Oberes Vogtland
Restaurant Rathskeller in Adorf nach fünf Jahren wiedereröffnet
Von Christian Schubert
Am Freitag wurde das Restaurant im Rathausgebäude wiedereröffnet. Was Gastronom Horst-Jürgen Engel künftig hier vorhat und wie wichtig der Rathskeller für die Stadt ist.

Große Freude nach langer Wartezeit: Adorf hat seinen Rathskeller als Restaurant wieder. Nach fünf Jahren Leerstand wurde die Gastwirtschaft im Rathausgebäude am Marktplatz in der Stadt mit Musik und Tanz jetzt wiedereröffnet. Den musikalischen Rahmen setzte das Honeymoon-Duo aus Rodewisch.
