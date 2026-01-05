Rettung der Oelsnitzer Jakobi-Kirche: Wie geht es weiter?

Bei einem Infoabend am 14. Januar geht es um notwendige Baumaßnahmen - und die neue Stiftung für die Kirche sowie das Geläut werden vorgestellt. Unterdessen bilanziert der Förderverein seine Aktivitäten 2025.

Es soll der große Aufschlag in Oelsnitz gleich zum Jahresstart sein: Kommende Woche stellen sich alle vor, die sich um Rettung und Erhalt der Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi bemühen. Der Informationsabend am Mittwoch, 14. Januar ab 19 Uhr in der Katharinenkirche gibt mehreren Akteuren eine Bühne. Dazu gehören die neue Stadtkirche St. Jakobi...