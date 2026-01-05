Rettung der Oelsnitzer Jakobi-Kirche: Wie geht es weiter?

MENÜ
Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv: Die Türme der Oelsnitzer Jakobikirche. Um den Erhalt des Baus geht es am 14. Januar bei einem Infoabend in der Katharinenkirche.
Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv: Die Türme der Oelsnitzer Jakobikirche. Um den Erhalt des Baus geht es am 14. Januar bei einem Infoabend in der Katharinenkirche.
Mittels Spendenboxen mit der Silhouette der Zwillingstürme von St. Jakobi wird in Oelsnitz um Unterstützung für die Stadtkirche geworben.
Mittels Spendenboxen mit der Silhouette der Zwillingstürme von St. Jakobi wird in Oelsnitz um Unterstützung für die Stadtkirche geworben.
Gemeinsam für den Erhalt des Nordturms engagieren sich (von links) Peter Wollmann, Jürgen Lampe, Christoph Apitz, Mario Horn, Thomas Lehniger und Tilo Kirchhoff.
Gemeinsam für den Erhalt des Nordturms engagieren sich (von links) Peter Wollmann, Jürgen Lampe, Christoph Apitz, Mario Horn, Thomas Lehniger und Tilo Kirchhoff.
Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv: Die Türme der Oelsnitzer Jakobikirche. Um den Erhalt des Baus geht es am 14. Januar bei einem Infoabend in der Katharinenkirche.
Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv: Die Türme der Oelsnitzer Jakobikirche. Um den Erhalt des Baus geht es am 14. Januar bei einem Infoabend in der Katharinenkirche. Bild: Christian Schubert/Archiv
Mittels Spendenboxen mit der Silhouette der Zwillingstürme von St. Jakobi wird in Oelsnitz um Unterstützung für die Stadtkirche geworben.
Mittels Spendenboxen mit der Silhouette der Zwillingstürme von St. Jakobi wird in Oelsnitz um Unterstützung für die Stadtkirche geworben. Bild: Christian Schubert
Gemeinsam für den Erhalt des Nordturms engagieren sich (von links) Peter Wollmann, Jürgen Lampe, Christoph Apitz, Mario Horn, Thomas Lehniger und Tilo Kirchhoff.
Gemeinsam für den Erhalt des Nordturms engagieren sich (von links) Peter Wollmann, Jürgen Lampe, Christoph Apitz, Mario Horn, Thomas Lehniger und Tilo Kirchhoff. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Rettung der Oelsnitzer Jakobi-Kirche: Wie geht es weiter?
Von Ronny Hager
Bei einem Infoabend am 14. Januar geht es um notwendige Baumaßnahmen - und die neue Stiftung für die Kirche sowie das Geläut werden vorgestellt. Unterdessen bilanziert der Förderverein seine Aktivitäten 2025.

Es soll der große Aufschlag in Oelsnitz gleich zum Jahresstart sein: Kommende Woche stellen sich alle vor, die sich um Rettung und Erhalt der Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi bemühen. Der Informationsabend am Mittwoch, 14. Januar ab 19 Uhr in der Katharinenkirche gibt mehreren Akteuren eine Bühne. Dazu gehören die neue Stadtkirche St. Jakobi...
