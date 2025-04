Rhododendron-Blüte: Expertin gibt in Bad Elster kostenfrei Tipps zur Pflanzenpflege

Wenn der Rhododendron im Garten vor sich hin mickert, ist guter Rat meist teuer. Nicht so am dritten Mai-Wochenende. Dann gibt es im Vogtland kostenfrei Pflegetipps von einer Expertin.

Zum 6. Rhododendron-Fest in Bad Elster ist der Name Programm. Am 17. und 18. Mai werden die blühfreudigen Rhododendren, hierzulande auch Alpenrose genannt, im Mittelpunkt stehen. Gartenbaumeisterin Elke Sternitzky lädt innerhalb des Festprogramms am Samstag, 13.30 Uhr, und am Sonntag, 10.30 Uhr, zu Führungen ins „Blütenreich der...