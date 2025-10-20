Sauna mit Gruselfaktor: So wurde den Gästen zur schaurig schönen Saunanacht im Vogtland eingeheizt

60 Gäste ließen sich in Bad Brambach von prickelnden Aufgüssen verwöhnen. Warum die Themenabende im Saunadorf so beliebt sind.

Besondere Saunaaufgüsse wie Bluterguss, Friedhofsromanze, Geisterfest oder Gänsehaut ließen Saunafans am Freitagabend richtig schwitzen. Denn die Sächsischen Staatsbäder organisierten im Saunadorf in Bad Brambach die „Schaurig schöne Saunanacht". Dabei trumpfte das Ambiente mit Mystik auf.