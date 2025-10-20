Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Sauna mit Gruselfaktor: So wurde den Gästen zur schaurig schönen Saunanacht im Vogtland eingeheizt
Von Christian Schubert
60 Gäste ließen sich in Bad Brambach von prickelnden Aufgüssen verwöhnen. Warum die Themenabende im Saunadorf so beliebt sind.

Besondere Saunaaufgüsse wie Bluterguss, Friedhofsromanze, Geisterfest oder Gänsehaut ließen Saunafans am Freitagabend richtig schwitzen. Denn die Sächsischen Staatsbäder organisierten im Saunadorf in Bad Brambach die „Schaurig schöne Saunanacht“. Dabei trumpfte das Ambiente mit Mystik auf.
