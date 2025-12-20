Schaf-Friseure laufen kurz vor Weihnachten im Vogtland zu Hochform auf

Harte Arbeit in einem vogtländischen Schafstall kurz vor Weihnachten: Keine Schafscherer-Romantik wie in Büchern, kein üppiger Ertrag aus dem Wollverkauf, aber jede Menge glückliche Vierbeiner.

Geschäftiges Treiben in Jacobs Schafstall kurz vor Weihnachten. Schafe blöken. Schweiß fließt. Während Vierbeiner noch in dichten „Wollpullovern" in einem Gatter darauf warten, aufs hell erleuchtete Scherer-Podest geführt zu werden, erfreuen sich andere der neu gewonnenen Freiheit. Der Pelz ist ab - und mit der Wolle mögliches...