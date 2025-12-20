MENÜ
Der Bamberger Jürgen Hümmer ist Schafscherer seit seinem 17. Lebensjahr. Jetzt befreite er auch Jacobs Schafe von zu viel Wolle.
Der Bamberger Jürgen Hümmer ist Schafscherer seit seinem 17. Lebensjahr. Jetzt befreite er auch Jacobs Schafe von zu viel Wolle. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Schäfermeister Enrico Adler und Herdenbesitzer Toni Jacob stopfen die Vliese in Versandsäcke - auch das ist Schwerstarbeit.
Schäfermeister Enrico Adler und Herdenbesitzer Toni Jacob stopfen die Vliese in Versandsäcke - auch das ist Schwerstarbeit. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Geduldig warten die Schafe, bis sie an die Reihe kommen. Binnen weniger Minuten ist der Scherprozess beendet.
Geduldig warten die Schafe, bis sie an die Reihe kommen. Binnen weniger Minuten ist der Scherprozess beendet. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Bevor die Schafe lammen, muss die Wolle runter.
Bevor die Schafe lammen, muss die Wolle runter. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Schaf-Friseure laufen kurz vor Weihnachten im Vogtland zu Hochform auf
Von Daniela Hommel-Kreißl
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Harte Arbeit in einem vogtländischen Schafstall kurz vor Weihnachten: Keine Schafscherer-Romantik wie in Büchern, kein üppiger Ertrag aus dem Wollverkauf, aber jede Menge glückliche Vierbeiner.

Geschäftiges Treiben in Jacobs Schafstall kurz vor Weihnachten. Schafe blöken. Schweiß fließt. Während Vierbeiner noch in dichten „Wollpullovern“ in einem Gatter darauf warten, aufs hell erleuchtete Scherer-Podest geführt zu werden, erfreuen sich andere der neu gewonnenen Freiheit. Der Pelz ist ab - und mit der Wolle mögliches...
