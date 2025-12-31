Schlechte Straße im Vogtland: Der Bau kommt

Oberes Vogtland
Seit langem bemüht sich die Stadt Markneukirchen um den grundhaften Ausbau der Straße Siedlung Platten. Erste Planungen wurden 2022 vergeben. Nun zeichnen sich die Arbeiten an der Straße ab.
Sie konnten zusehen, wie ihre Straße immer schlechter wurde: die Anlieger der Straße Siedlung Platten in Markneukirchen. Seit Jahren ist sie im Bauprogramm, jetzt wird es konkret. Der Stadtrat hat die weitere Planung und damit alles, um den Bau vorzubereiten, für 38.500 Euro an das Büro Öko-Plan aus Plauen vergeben. Das gleiche Büro hatte...
