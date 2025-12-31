MENÜ
Zustand schlecht: Die Straße Siedlung Platten in Markneukirchen. Sie wird ausgebaut.
Bild: Johannes Schmidt
Zustand schlecht: Die Straße Siedlung Platten in Markneukirchen. Sie wird ausgebaut.
Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Schlechte Straße im Vogtland: Der Bau kommt
Redakteur
Von Ronny Hager
Seit langem bemüht sich die Stadt Markneukirchen um den grundhaften Ausbau der Straße Siedlung Platten. Erste Planungen wurden 2022 vergeben. Nun zeichnen sich die Arbeiten an der Straße ab.

Sie konnten zusehen, wie ihre Straße immer schlechter wurde: die Anlieger der Straße Siedlung Platten in Markneukirchen. Seit Jahren ist sie im Bauprogramm, jetzt wird es konkret. Der Stadtrat hat die weitere Planung und damit alles, um den Bau vorzubereiten, für 38.500 Euro an das Büro Öko-Plan aus Plauen vergeben. Das gleiche Büro hatte...
06:01 Uhr
2 min.
Zerstörungswut: Bunte Holzbox mit Sandspielzeug in der Plauener Südvorstadt in Brand gesetzt
20 Kisten mit Schaufeln, Förmchen oder Eimern finden sich auf Plauens Spielplätzen.
Am Dillnerplatz haben Unbekannte gezündelt. Lars Buchmann ist der Ideengeber der Spielzeugkisten. Er hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Nun könnte bald Ersatz kommen.
Sabine Schott
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
09:00 Uhr
2 min.
„Bismarck“-Abrissfläche in Markneukirchen: Warum darf nicht geparkt werden?
Die „Bismarck“-Abrissfläche in Markneukirchen, Blick Richtung Feuerwache/Busbahnhof.
Vor gut einem Jahr war das frühere Café in prominenter Lage auf Betreiben der Stadt gegen den Willen des Privateigentümers abgebrochen worden. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende.
Ronny Hager
06:01 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.12.2025
 3 Bilder
Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.
10.12.2025
4 min.
„Es sieht furchtbar aus“: Stadt im Vogtland kämpft mit Blaulicht-Stich von Straßenlampen
„Außerordentlich schrill aussehend“: Dass die Straßenlampen in Markneukirchen den Farbton unerwünscht verändern, lässt die Stadtverwaltung nicht kalt. Sie will hier handeln.
Schrille Farben statt sanftem Weiß: Markneukirchen muss bei der Straßenbeleuchtung handeln. Werden es neue Lampen? Im benachbarten Adorf wird dem Lila-Stich der Lampen mit einer anderen Idee begegnet.
Ronny Hager
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
