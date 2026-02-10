Schneemobile auf Loipe im Vogtland werfen Fragen auf

Oberes Vogtland
Die Mitglieder des Wintersportvereins Erlbach wenden viel Zeit und Mühen auf, um Hänge und Loipen herzurichten. Eine Beobachtung an einem sonnigen Sonntag treibt den Wernitzgrüner Ortsvorsteher um.
Endlich wieder ein richtiger Winter im Oberen Vogtland - das macht Laune, die Bretter unterzuschnallen: Das dachte sich auch Wernitzgrüns Ortsvorsteher Roberto Grimm und machte sich an einem sonnigen Sonntag auf zu einer Tour zum Hohen Stein. Was er in der Nähe der Felsgruppe erblickte, fand er dann nicht mehr so sonnig, berichtete Grimm in...
