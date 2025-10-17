Schönbrunn: Bald Bäume auf Fläche von alter Schule

Die Gemeinde Bösenbrunn will auf einer Brachfläche tätig werden. Am Montagabend geht es auch darum, ob Straßenbäume gepflanzt werden sollen.

Auf der Fläche der 2008 abgerissenen alten Schönbrunner Schule ist geplant, Bäume zu pflanzen. Das teilte Bösenbrunns Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) mit. Zuvor hatte Gemeinderat Thomas Schönweiß (Action Bürger Schönbrunn) einen erneuten Vorstoß zu Baumpflanzungen unternommen und auf viele gefällte...