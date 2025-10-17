Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
2008 wurde die alte Schule Schönbrunn abgerissen. Auf der Fläche sollen Bäume gepflanzt werden. Bild: Sulski
2008 wurde die alte Schule Schönbrunn abgerissen. Auf der Fläche sollen Bäume gepflanzt werden. Bild: Sulski
Oberes Vogtland
Schönbrunn: Bald Bäume auf Fläche von alter Schule
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Gemeinde Bösenbrunn will auf einer Brachfläche tätig werden. Am Montagabend geht es auch darum, ob Straßenbäume gepflanzt werden sollen.

Auf der Fläche der 2008 abgerissenen alten Schönbrunner Schule ist geplant, Bäume zu pflanzen. Das teilte Bösenbrunns Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) mit. Zuvor hatte Gemeinderat Thomas Schönweiß (Action Bürger Schönbrunn) einen erneuten Vorstoß zu Baumpflanzungen unternommen und auf viele gefällte...
