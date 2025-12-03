Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einem Brand ist eine Hotelsauna in Bad Elster jetzt außer Betrieb.
Nach einem Brand ist eine Hotelsauna in Bad Elster jetzt außer Betrieb.
Oberes Vogtland
Schreck für Kurgäste im Vogtland: Feuerwehr-Einsatz in Sauna
Redakteur
Von Cornelia Henze
Noch um einiges heißer als sonst ging es in einer Hotel-Sauna in Bad Elster zu: Dort brach Dienstagnachmittag ein Feuer aus.

Alarm im Kurort Bad Elster: Ein Feuer ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Sauna eines in der Endersstraße befindlichen Hotels ausgebrochen. Zum Glück sei gerade jemand in der Sauna gewesen, der das Feuer bemerkte und den Notruf absetzte, so Polizeisprecherin Christina Friedrich. Zum Löschen rückten 19 Kameraden der Feuerwehren von Bad Elster,...
