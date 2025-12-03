Schreck für Kurgäste im Vogtland: Feuerwehr-Einsatz in Sauna

Noch um einiges heißer als sonst ging es in einer Hotel-Sauna in Bad Elster zu: Dort brach Dienstagnachmittag ein Feuer aus.

Alarm im Kurort Bad Elster: Ein Feuer ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Sauna eines in der Endersstraße befindlichen Hotels ausgebrochen. Zum Glück sei gerade jemand in der Sauna gewesen, der das Feuer bemerkte und den Notruf absetzte, so Polizeisprecherin Christina Friedrich. Zum Löschen rückten 19 Kameraden der Feuerwehren von Bad Elster,... Alarm im Kurort Bad Elster: Ein Feuer ist am Dienstag gegen 15 Uhr in der Sauna eines in der Endersstraße befindlichen Hotels ausgebrochen. Zum Glück sei gerade jemand in der Sauna gewesen, der das Feuer bemerkte und den Notruf absetzte, so Polizeisprecherin Christina Friedrich. Zum Löschen rückten 19 Kameraden der Feuerwehren von Bad Elster,...