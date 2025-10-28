Schwerer Unfall in Arnoldsgrün: Auto prallt gegen Baum und brennt aus

Ein 64-Jähriger ist am Montagabend im Oberen Vogtland verunglückt. Was bislang bekannt ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend in Arnoldsgrün ereignet. Kurz nach 18 Uhr war dort ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer konnten den Mann noch aus dem Auto retten, bevor der Wagen in Flammen aufging. Das berichtete am Dienstag die Polizei in Zwickau auf...