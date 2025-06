So startet ein Kunsthaus im Vogtland neu

Das Kunsthaus in Eschenbach erwacht zu neuem Leben. Zum Auftakt gibt es Didgeridoo-Workshops und einem besonderen Klang-Abend.

Das Kunsthaus in Eschenbach wird wieder zum lebendigen Ort. Musiker und Therapeut Oliver Möhwald startet dort im Juni mit den ersten Veranstaltungen. Ab Herbst soll es im Kunsthaus OM, so der neue Name des früheren Kunsthauses Eigenregie, wieder ein regelmäßiges Programm geben, kündigt Möhwald an. Er will das Haus wieder zu einem Ort der...