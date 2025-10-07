Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Brücke über die Weiße Elster zwischen B 92 und Dreihöf soll einem Neubau weichen.
Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Sofort-Sperrung für Lkw: Diese marode Straßenbrücke im Vogtland soll abgerissen werden
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Untersuchung der Überfahrt der Weißen Elster vor Dreihöf endet mit der Empfehlung, eine neue Brücke zu bauen. Die bisherige soll sofort für Lkw-Verkehr gesperrt werden. Was als Problem hinzukommt.

Die Straßenbrücke über die Weiße Elster zwischen der B 92 und Unterhermsgrün/Dreihöf soll abgerissen und eine neue Brücke gebaut werden. Diese Empfehlung steht im Bericht zu einer Untersuchung, die der Vogtlandkreis bei der Tragwerk Ingenieurgesellschaft Markneukirchen in Auftrag gegeben hatte. Auslöser war, dass die Brücke der...
