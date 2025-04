Sommersaison startet: Was ein beliebtes Ausflugsziel im Vogtland „ausbrütet“

Ei, Ei, Ei: Schon der Oster-Auftakt in den Schauanlagen in Landwüst und Eubabrunn fällt anders als bisher aus. Bei Sonderschauen und Thementagen gibt es Neues – und ein bekannter Name ist angekündigt.

Mit Vollgas statt Anrollen im erstem Gang startet das Freilichtmuseum Vogtland in die Sommersaison. Wenn ab 1. April wieder täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr an den Standorten Landwüst und Eubabrunn geöffnet ist, erwartet die Besucher ein dickes Oster-Paket. War bislang das Fest höchstens in Eubabrunn Thema, wird es diesmal bunt und... Mit Vollgas statt Anrollen im erstem Gang startet das Freilichtmuseum Vogtland in die Sommersaison. Wenn ab 1. April wieder täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr an den Standorten Landwüst und Eubabrunn geöffnet ist, erwartet die Besucher ein dickes Oster-Paket. War bislang das Fest höchstens in Eubabrunn Thema, wird es diesmal bunt und...