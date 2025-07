Spielplatz im Vogtland eingeweiht: Nun gibt es Zusatzkosten

Vor zweieinhalb Wochen ist das neue Freigelände am Hort in Tirpersdorf eröffnet worden. Wie die Gemeinde die Nachträge an die Firmen begründet.

Für den neuen Spielplatz am Hort in Tirpersdorf werden nachträgliche Kosten in Höhe von 15.000 Euro fällig. Diesen hat der Gemeinderat zweieinhalb Wochen nach der Einweihung des Geländes zugestimmt. Bürgermeister Ralph Six (parteilos) nannte die Gründe: Zwei zusätzliche Spielgeräte, Arbeiten an Hütte und Überdachung des Kellereingangs,... Für den neuen Spielplatz am Hort in Tirpersdorf werden nachträgliche Kosten in Höhe von 15.000 Euro fällig. Diesen hat der Gemeinderat zweieinhalb Wochen nach der Einweihung des Geländes zugestimmt. Bürgermeister Ralph Six (parteilos) nannte die Gründe: Zwei zusätzliche Spielgeräte, Arbeiten an Hütte und Überdachung des Kellereingangs,...