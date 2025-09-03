Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Veit Schindler von der Manufaktur Mönnig zeigt eine Metall-Obe aus den 1930er Jahren und lädt ein zum Galakonzert.
Veit Schindler von der Manufaktur Mönnig zeigt eine Metall-Obe aus den 1930er Jahren und lädt ein zum Galakonzert. Bild: Christian Schubert
Veit Schindler von der Manufaktur Mönnig zeigt eine Metall-Obe aus den 1930er Jahren und lädt ein zum Galakonzert.
Veit Schindler von der Manufaktur Mönnig zeigt eine Metall-Obe aus den 1930er Jahren und lädt ein zum Galakonzert. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Spitzenmusiker zu Gast in Markneukirchen: Gala als Höhepunkt der Jubiläumsfeier der Manufaktur Mönnig
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Manufaktur Mönnig genießt unter Spitzenmusikern einen ausgezeichneten Ruf. Deshalb spielen sie zum Galakonzert anlässlich des 150. Firmenjubiläums die in Markneukirchen gefertigten Instrumente.

Beim Galakonzert am Samstagabend in der Musikhalle Markneukirchen werden herausragende Solisten erwartet, wie der Norweger Dag Jensen, Professor für Fagott an der Hochschule für Musik und Theater München, der Englischhornist Laurent Decker vom Orchestre National de France, der Oboist James Austin Smith aus New York und Sabine Kaselow von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.05.2025
3 min.
Zwei Schwergewichte des Musikinstrumentenbaus im Vogtland feiern Jubiläum
Notizbuch für August Hammig, beginnend im Jahre 1841.
In Markneukirchen wird zurzeit die Sonderausstellung „Namen der Region“ gezeigt. Sie widmet sich den Firmenjubiläen 300 Jahre Hammig und 150 Jahre Gebrüder Mönnig.
Eckhard Sommer
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
03.06.2025
4 min.
Instrumente mit Weltruf: Firma aus dem Vogtland schreibt Erfolgsgeschichte
Matthias Müller von der gleichnamigen Holzblasinstrumente GmbH in Markneukirchen bei der Qualitätsprüfung eines Englischhorns.
Zu ihrem 150-jährigen Firmenjubiläum blickt die Mönnig Holzblasinstrumente GmbH aus Markneukirchen auf eine außergewöhnliche Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit. Die Instrumente, die das Unternehmen herstellt, werden von Spitzenmusikern auf der ganzen Welt gespielt.
Daniela Hommel-Kreißl
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel