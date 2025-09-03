Spitzenmusiker zu Gast in Markneukirchen: Gala als Höhepunkt der Jubiläumsfeier der Manufaktur Mönnig

Oberes Vogtland
Die Manufaktur Mönnig genießt unter Spitzenmusikern einen ausgezeichneten Ruf. Deshalb spielen sie zum Galakonzert anlässlich des 150. Firmenjubiläums die in Markneukirchen gefertigten Instrumente.
Beim Galakonzert am Samstagabend in der Musikhalle Markneukirchen werden herausragende Solisten erwartet, wie der Norweger Dag Jensen, Professor für Fagott an der Hochschule für Musik und Theater München, der Englischhornist Laurent Decker vom Orchestre National de France, der Oboist James Austin Smith aus New York und Sabine Kaselow von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.